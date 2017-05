\ Jaminan Pensiun Buruh Harusnya Sama dengan PNS!\

JAKARTA - Kalangan buruh pada May Day atau peringatan hari buruh tahun ini menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya adalah tentang jaminan pensiun.

Hal ini menjadi salah satu sorotan buruh karena hingga saat ini belum terdapat kepastian tentang kelayakan yang diterima terkait jaminan hari tua buruh. Para buruh pun berharap agar dana pensiun yang diterima setara dengan yang diterima oleh kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, jaminan hari tua (JHT) atau dana pensiun adalah hal yang harus diterima oleh setiap buruh. Pasalnya, belum semua buruh yang menerima jaminan hari tua ini.

"Tidak semua buruh yang hingga saat ini terima JHT," tuturnya kepada Okezone, Jakarta, Senin (1/5/2017).

Menurutnya, sudah saatnya para buruh di Indonesia saat ini menerima JHT dengan skema yang sama dengan PNS. Pasalnya, baik PNS maupun buruh merupakan pekerja dengan yang seharusnya menerima hak yang sama.

"Setiap buruh harus terima JHT," ungkapnya.

Selain JHT, pemerintah juga seharusnya memberikan kepastian jaminan lainnya kepada buruh. Salah satunya adalah jaminan kesehatan.

Hal ini pun perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar kesejahteraan para pekerja dapat meningkat. Dengan begitu, maka gap ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia secara perlahan dapat diatasi.

"Jaminan kesehatan banyak buruh yang tidak diterima. Ini harus menjadi perhatian," tutupnya.