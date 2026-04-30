HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang May Day 2026, Ini Arahan untuk Kepala Daerah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |13:38 WIB
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan langkah antisipatif menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Imbauan ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka antisipasi serta mitigasi isu-isu menonjol menjelang May Day 2026. 

"Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum)  Kemendagri berperan dalam melakukan pemantauan dinamika sosial politik serta memperkuat sinergi pusat dan daerah," tulis Ditjen Polpum dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026). 

Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan peran aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melalui pertemuan rutin dan langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu mempercepat respons terhadap situasi di lapangan.

Selain itu, Ditjen Polpum juga mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan komunikasi sosial dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan elemen buruh. Pendekatan ini bertujuan membangun dialog yang konstruktif serta menciptakan suasana yang kondusif dengan mengedepankan musyawarah.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210947/buruh-td2L_large.jpg
Buruh Siapkan 6 Tuntutan dalam Aksi May Day 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136189/prabowo-I1Ui_large.jpg
3 Fakta Marsinah yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sosok Pejuang Kaum Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135392/hari_buruh-K76c_large.jpg
18 Tuntutan Buruh di May Day 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135361/hari_buruh-FA2u_large.jpg
Hari Buruh Internasional 2025, Menaker Serukan Kolaborasi demi Kesejahteraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135351/hari_buruh-jKxl_large.jpg
Hari Buruh 1 Mei 2025, Sri Mulyani dan Erick Thohir: Terima Kasih Pekerja Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135089/wamenaker-jbng_large.jpg
May Day 1 Mei, Wamenaker Janji Penuhi Hak-Hak Buruh
