HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Buruh Internasional 2025, Menaker Serukan Kolaborasi demi Kesejahteraan

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |12:54 WIB
Hari Buruh Internasional 2025, Menaker Serukan Kolaborasi demi Kesejahteraan
Hari Buruh Internasional 2025, Menaker Serukan Kolaborasi demi Kesejahteraan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ikut memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Menaker menyampaikan seruan kepada seluruh pekerja, buruh, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk memperkuat semangat kolaborasi demi kesejahteraan bersama.

1. Pembangunan Bangsa

Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa pekerja dan buruh yang jumlahnya hampir mencapai 145 juta orang merupakan entitas terbesar dan sangat penting bagi pembangunan serta kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

"Saya mengajak pekerja dan buruh serta seluruh stakeholder ketenagakerjaan Indonesia untuk merajut kebersamaan demi peningkatan kesejahteraan pekerja, terciptanya hubungan industrial yang harmonis, serta peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," ujarnya dilansir dari Instagram, Rabu (1/5/2025).

2. Hari Buruh Internasional

Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan bangsa yang maju dan berkeadilan. Dalam semangat Hari Buruh Internasional, ia menyampaikan pesan bahwa May Day is a collaboration day Hari Buruh adalah hari kolaborasi.

 

Halaman:
1 2
