\Mantap! China Siap Investasi USD5,9 Miliar di Pelabuhan Tanjung Priok\

BALI -PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan pelabuhan terbesar di China, Ningbo Zhousan Co, Ltd (Port of Ningbo). Perusahaan pelabuhan asal negeri Tirai Bambu akan menanamkan investasinya di Indonesia.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya mengatakan bahwa Port of Ningbo tertarik berinvestasi di Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok. Kendati demikian dua belah pihak masih belum membicarakan dengan lebih detail

"Kita belum tau langkah lanjutannya bagaimana, bisa jadi joint venture karena untuk investasi kan bisa dua pola masuk seperti di infrastruktur atau masuk di suprastruktur. Kita lagi lihat minatnya mereka dimana, kita belum bicara sampai sedetil itu," katanya di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (10/5/2017).

Elvyn mengatakan bahwa Port of Ningbo merupakan tempat yang baik untuk berguru teknologi.

"Mereka dalam hal operasi itu sudah cukup advance karena dia (Port of Ningbo) bisa mengetahui mulai dari isi kapal, posisi kapal. Jadi mereka cukup modern," tambahnya.

Sementara itu, Vice General Manager Port of Ningbo Chen Guopon mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan kongsi dagang untuk berinvestasi di Indonesia. Port of Ningbo akan berpatungan dengan empat perusahaan lainnya untuk berinvestasi di Kalibaru. Dana investasi yang dikucurkan oleh perusahaan pelabuhan terbesar di China ini sebesar USD5,9 miliar.

"Kongsi ini akan terdiri dari lima perusahaan, empat dari China termasuk Ningbo, dan satu lagi dari Perancis. Namun Ningbo yang akan jadi investor mayoritas di dalamnya," terangnya.

"Berapa porsi petungannya, masih kita bicarakan. Tapi Ningbo akan punya porsi yang besar," ungkapnya.

Selain kerjasama dengan Port of Ningbo, Pelindo II juga menandatangani kerjasama dengan Port of Baku. MoU ini dilaksanakan dalam rangkaian The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 yang diselenggarakan pada 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kegiatan ini menjadi ajang pelaku sektor maritim logistik dunia untuk bertukar pikiran dan pengalaman maupun perspektif tentang sektor maritim logistik dunia di masa mendatang.

PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) sebagai BUMN kepelabuhan anggota IAPH bertindak sebagai penyelenggara kegiatan yang diikuti oleh sekitar 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia.