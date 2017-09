Akhirnya! Keluar dari Tekanan, Rupiah Jauhi Level Rp13.500/USD

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya bergerak menguat pada perdagangan pagi ini, Jumat (29/9/2017). Rupiah pun kembali menjauhi level Rp13.500 per USD dan bergerak di level Rp13.490 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 19 poin atau 0,14% menjadi Rp13.496 per USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini, berada di angka Rp13.472-Rp13.496 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 13 poin atau 0,10% menjadi Rp13.497 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.441 per USD hingga Rp13.510 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan baru-baru ini.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik hampir 1,3% dalam tiga sesi terakhir di tengah harapan baru untuk kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini. Namun, indeks turun 0,28% menjadi 93,098 pada akhir perdagangan di tengah aksi ambil untung.

(dni)