SINGAPURA - Harga minyak mentah tetap berada di dekat level tertinggi tiga tahunan. Kenaikan minyak terjadi di tengah ketegangan di Iran dan penurunan produksi OPEC yang masih berlangsung.

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), naik 13 sen ke USD61,76 per barel dari penutupan terakhir dan tidak jauh dari level tertingginya USD61,97 per barel pada Mei 2015, yang dicapai pada hari sebelumnya.

Sementara harga minyak mentah Brent, patokan internasional untuk harga minyak, berada di USD67,82 per barel, turun 2 sen namun masih tidak jauh dari level tertingginya di USD68,03 per barel sehari sebelumnya.

Di luar lonjakan intraday singkat di bulan Mei, 2015, ini adalah tingkat harga minyak mentah tertinggi sejak Desember 2014, pada awal penurunan harga minyak.

Di Iran, Pengawal Revolusi elit Iran telah mengerahkan pasukan ke tiga provinsi untuk menghentikan kerusuhan anti-pemerintah yang telah berlangsung selama seminggu. Sedangkan di Amerika Serikat, American Petroleum Institute (API) mengatakan persediaan minyak mentah turun 5 juta barel pada minggu ini menjadi 29,42 juta barel.

Meski demikian, produksi minyak AS yang telah meningkat hampir 16% sejak pertengahan 2016, mencapai 9,75 juta barel per hari (bpd) pada akhir tahun lalu, membuat harga minyak berpotensi mengalami koreksi.

