JAKARTA - PT Indomobil Finance Indonesia berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp1,08 triliun. Obligasi yang akan diterbitkan ini, akan datang dalam tiga seri.

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/1/2018), obligasi tersebut diterbitkan dalam beberapa seri yakni Seri A dengan jumlah sebesar Rp685 miliar.

Indomobil memtok seri A dengan dengan bunga obligasi sebesar 6,80% per tahun. Adapun tenor dari obligasi ini adalah 370 hari kalender. Pembayaran obligasi ini, akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sementara Seri B ditawarkan sebesar Rp240 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 bulan, dengan pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sedangkan untuk Seri C, ditawarkan sebesar Rp157 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 8,15% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri C adalah 60 bulan dengan pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.

Nantinya, bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 15 Mei 2018, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada 25 Februari 2019 untuk Obligasi Seri A, 15 Februari 2021 untuk Obligasi Seri B dan 15 Februari 2023 untuk Obligasi Seri C.

