JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah. Rupiah pagi ini mendekati Rp13.700 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 53 poin atau 0,39% menjadi Rp13.671 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah, berada di angka Rp13.643-Rp13.692 per USD.

Riset Samuel Sekuritas menyatakan, Dolar kemungkinan bergerak menguat hari ini dibandingkan dengan mata uang utama lainnya. Hal ini ditopang tren kenaikan imbal hasil US treasury yang naik 2-4 bps kemarin didorong hasil rilis risalah rapat The Fed yang semakin yakin untuk menaikan tingkat suku bunga.

"Rupiah diperkirakan lanjutkan pelemahan seiring naiknya imbal hasil global yang kemungkinan dapat mendorong capital outflow di pasar modal. Rupiah diperkirakan bergerak di level Rp13.630 per USD- p13.680 per USD," kutip riset tersebut.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 57 poin atau 0,42% menjadi Rp13.673 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.616 per USD hingga Rp13.685 per USD.

(rzy)