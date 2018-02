TOKYO - Harga minyak mentah dibuka mendekati level tertinggi dua mingguan, didukung oleh komentar Arab Saudi bahwa mereka akan terus membatasi ekspor, seiring upaya OPEC mengurangi pasokan global.

Harga Minyak mentah AS, West Texas Intermediate, untuk pengiriman April naik 2 sen menjadi USD63,57 per barel, setelah naik 3% pekan lalu. Minyak mentah Brent London turun 4 sen menjadi USD67,27 per barel setelah memperoleh hampir 4% pekan lalu.

Arab Saudi berharap OPEC dan sekutu-sekutunya akan dapat mengurangi produksi tahun depan, dan menciptakan kerangka kerja permanen untuk menstabilkan pasar minyak setelah kesepakatan pemotongan pasokan tahun ini.

Menteri minyak Arab Saudi Khalid al-Falih mengatakan, pada Januari-Maret produksi minyak Arab Saudi akan jauh di bawah batas produksi, dengan ekspor rata-rata di bawah 7 juta barel per hari (bpd).

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lainnya termasuk Rusia telah mengurangi produksi untuk mendukung harga minyak.

Perusahaan energi AS pekan lalu menambahkan satu rig minyak, kenaikan mingguan kelima berturut-turut, sehingga jumlah totalnya menjadi 799, tingkat tertinggi sejak April 2015. Hedge fund dan money manager pun menaikkan taruhan bullish mereka terhadap minyak mentah AS untuk pertama kalinya dalam empat minggu.

Perusahaan Minyak Nasional Libya mengatakan bahwa mereka telah menyatakan force majeure di ladang minyak El Feel senilai 70.000 bpd, setelah sebuah demonstrasi oleh penjaga menutup lapangan.

(mrt)