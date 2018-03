JAKARTA - Pendiri WhatsApp Brian Acton mengatakan akan menghapus akun Facebook miliknya. Hal tersebut dilakukannya karena beredar isu skandal data Cambridge Analytical.

"It is time. #deletefacebook (Ini waktunya #deletefacebook)," tulisnya dalam akun Twitter pribadi pada 21 Maret 2018.

Acton memiliki 21.000 pengikut, dan sudah ada sekira 2.000 pengguna yang meretweet postingannya tersebut.

Facebook telah mengakuisisi WhatsApp sebesar USD19 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, Acton tetap bersama perusahaan selama beberapa tahun sebelum berhenti untuk memulai Yayasan Sinyal awal tahun ini. Co-founder WhatsApp-nya, Jan Koum, masih memimpin perusahaan dan duduk di dewan Facebook.

Pada 2009, Acton diketahui pernah melamar pekerjaan di Facebook dan ditolak, lalu dia memposting terkait penolakannya tersebut di Twitter.

"Facebook turned me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life's next adventure (Facebook telah menolak saya. Ini adalah kesempatan besar untuk terhubung dengan beberapa orang fantastis. Menantikan petualangan selanjutnya)," ungkapnya saat itu.

Minggu lalu, Facebook mendapat kecaman setelah muncul laporan bahwa perusahaan analitik data politik, Cambridge Analytica mengakses lebih dari 50 juta pengguna jaringan media sosial tanpa izin mereka.

Cambridge Analytica mendapatkan data tersebut dari pencipta kuis yang diambil oleh 270.000 pengguna Facebook. Pencipta kuis tersebut menyerahkan data ke Cambridge Analytica terhadap kebijakan Facebook.

Cambridge Analytica didanai sebagian besar oleh Robert Mercer yang menyumbangkan uang untuk kampanye pemilihan Presiden Trump, dan itu membantu kampanye Trump melalui iklan poltik di Facebook, tetapi perusahaan mengatakan tidak menggunakan data yang diperoleh dalam insiden ini pada kampanye.

CEO Facebook Mark Zuckerberg dan COO Sheryl Sandberg tetap diam sepanjang skandal itu dan mengundang lebih banyak kritik dari analis dan investor, serta memicu kritik untuk lebih banyak peraturan perusahaan teknologi besar.

(rzy)