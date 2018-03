NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak berubah karena para pedagang bergerak hati-hati menjelang hasil rapat The Federal Reserve. Meski begitu, penurunan saham Facebook Inc (FB.O) masih membebani sektor teknologi.

Indeks Dow Jones Industrial Average .DJI naik 7,71 poin atau 0,03% menjadi 24.734, indeks S&P 500 .SPX kehilangan 2,56 poin atau 0,09% ke 2.714,38 dan indeks Nasdaq Composite .IXIC turun 15,35 poin atau 0,21% menjadi 7.348,95.

The Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan pertamanya di bawah Jerome Powell, dan mungkin menandakan kenaikan lebih banyak, sebagai tanggapan terhadap pemotongan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dapat memicu ekonomi AS lebih kuat.

Bank sentral AS diproyeksikan pada akhir tahun lalu bahwa mereka akan menaikkan suku bunga tiga kali pada 2018, namun beberapa investor percaya bahwa stimulus fiskal dan petunjuk tekanan inflasi baru-baru ini akan mendorong para pembuat kebijakan untuk menambahkan kenaikan tambahan ke dalam campuran.

Pejabat Fed telah berspekulasi dalam beberapa pekan terakhir bahwa stimulus dapat mendorong lebih banyak orang Amerika mendapat pekerjaan, dan mengangkat inflasi ke target bank sentral sebesar 2%. Jika jauh di atas tingkat itu, maka ekonomi akan overheating.

Dorongan The Fed untuk merangsang ekonomi terbesar dunia setelah krisis keuangan dan resesi 2007-2009 hampir berakhir. Mereka menaikkan suku bunga tiga kali tahun lalu ke kisaran 1,25-1,50%, karena tingkat pengangguran turun dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

(mrt)