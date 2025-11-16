Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Proyeksi Wall Street Pekan Depan, Nvidia Bakal Rilis Laporan Keuangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |18:15 WIB
Proyeksi Wall Street Pekan Depan, Nvidia Bakal Rilis Laporan Keuangan
Wall Street Menguat
A
A
A

JAKARTA - Indeks utama pasar modal Amerika Serikat atau Wall Street bersiap memasuki pekan depan dengan fokus pada laporan kinerja Nvidia Corp.

Pelaku pasar dinilai mulai berhati-hati terhasap saham tersebut mengingat mahalnya valuasi sektor teknologi.

Nvidia, sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia dan pusat tren perdagangan artificial intelligence (AI), akan melaporkan kinerja kuartalannya pada Rabu (19/11/2025) waktu setempat.

Dengan dominasi produksi chip AI, Nvidia menjadi barometer utama reli teknologi selama dua tahun terakhir.

Kinerja perusahaan tersebut cerminan tidak hanya bagi saham sektor teknologi, tetapi juga bagi perusahaan industri dan utilitas yang terlibat dalam ekspansi infrastruktur AI. 

“Nvidia adalah pusat dari pembangunan AI,” kata Matt Orton, chief market strategist di Raymond James Investment Management. 

Saham Nvidia telah melonjak sekitar 1.000 persen sejak peluncuran ChatGPT pada November 2022. Tahun ini, saham berkode NVDA itu telah naik lebih dari 40 persen yang mendorong market capnya menembus USD5 triliun bulan lalu. 

 

