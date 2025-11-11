Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Variatif, Investor Tunggu Akhir Shutdown AS

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |21:24 WIB
Wall Street Variatif, Investor Tunggu Akhir Shutdown AS
Bursa saham AS, Wall Street, dibuka variatif pada perdagangan Selasa waktu setempat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street, dibuka variatif pada perdagangan Selasa waktu setempat. Investor masih menantikan akhir shutdown pemerintahan AS.

Saham teknologi memimpin penguatan di tengah optimisme bahwa penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat akan segera berakhir.

Dow Jones naik 25 poin atau 0,1 persen, sementara S&P 500 turun 10 poin atau 0,2 persen, dan Nasdaq melemah 85 poin atau 0,3 persen.

Senat AS telah mengesahkan paket anggaran untuk mengakhiri penutupan pemerintahan federal terpanjang dalam sejarah. Delapan anggota Partai Demokrat mendukung langkah ini demi memecah kebuntuan.

Partai Republik, yang menguasai Senat dan DPR, diperkirakan akan terus mendukung RUU anggaran tersebut sebelum dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Donald Trump.

Langkah ini diambil demi mengurangi dampak terhadap aktivitas ekonomi AS dan diperkirakan membebani produk domestik bruto (PDB) kuartal IV.

“Penyelesaian shutdown (meskipun pemerintah belum benar-benar dibuka dalam beberapa hari ke depan) jelas menjadi sinyal positif, dan banyak pihak merasa ini memberikan lampu hijau bagi reli akhir tahun yang telah lama dinantikan,” tulis Vital Knowledge dalam catatan risetnya, dilansir Investing, Selasa (11/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181437//saham-RDTg_large.jpg
Peringatan CEO Bank-Bank Besar Guncang Pasar Saham AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/278/3180814//saham-FJ1C_large.jpg
Wall Street Pekan Depan Diuji Laporan Keuangan Big Cap dan Sentimen Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177556//ihsg-VFl0_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, Ada yang Anjlok hingga 14%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177554//saham-SUMY_large.jpg
10 Saham Top saat IHSG Anjlok 4,14% Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177534//as_china-Jq21_large.jpg
Wall Street Menguat di Tengah Meredanya Ketegangan Perang Dagang AS–China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176017//saham-oTYr_large.jpg
Tarif 100% Trump ke China Bikin Saham Amazon hingga Tesla Rontok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement