Wall Street Variatif, Investor Tunggu Akhir Shutdown AS

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street, dibuka variatif pada perdagangan Selasa waktu setempat. Investor masih menantikan akhir shutdown pemerintahan AS.

Saham teknologi memimpin penguatan di tengah optimisme bahwa penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat akan segera berakhir.

Dow Jones naik 25 poin atau 0,1 persen, sementara S&P 500 turun 10 poin atau 0,2 persen, dan Nasdaq melemah 85 poin atau 0,3 persen.

Senat AS telah mengesahkan paket anggaran untuk mengakhiri penutupan pemerintahan federal terpanjang dalam sejarah. Delapan anggota Partai Demokrat mendukung langkah ini demi memecah kebuntuan.

Partai Republik, yang menguasai Senat dan DPR, diperkirakan akan terus mendukung RUU anggaran tersebut sebelum dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Donald Trump.

Langkah ini diambil demi mengurangi dampak terhadap aktivitas ekonomi AS dan diperkirakan membebani produk domestik bruto (PDB) kuartal IV.

“Penyelesaian shutdown (meskipun pemerintah belum benar-benar dibuka dalam beberapa hari ke depan) jelas menjadi sinyal positif, dan banyak pihak merasa ini memberikan lampu hijau bagi reli akhir tahun yang telah lama dinantikan,” tulis Vital Knowledge dalam catatan risetnya, dilansir Investing, Selasa (11/11/2025).