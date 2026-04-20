BEI Resmi Terapkan Liquidity Provider pada 5 Saham

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mulai mengimplementasikan sistem Liquidity Provider (penyedia likuiditas) saham pada hari ini. Langkah ini bertujuan untuk memperdalam pasar serta meningkatkan efisiensi perdagangan di pasar modal Indonesia melalui penyediaan kuotasi beli dan jual yang lebih konsisten.

Implementasi perdana ini dilakukan oleh Phintraco Sekuritas sebagai Anggota Bursa pertama yang bertindak sebagai Liquidity Provider. Pada tahap awal, terdapat lima saham yang akan dikuotasikan, yakni PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Trans Power Marine Tbk (TPMA), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU), dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS).

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menekankan bahwa peran aktif Anggota Bursa dalam program ini sangat krusial bagi kualitas pembentukan harga di pasar.

“BEI mengapresiasi komitmen Phintraco Sekuritas dalam mendukung program Liquidity Provider saham. Kami berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan likuiditas, khususnya pada saham-saham yang memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal,” ujar Irvan, Senin (20/4/2026).

Kehadiran Liquidity Provider diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para investor, terutama dalam penyempitan selisih harga antara permintaan beli dan penawaran jual (bid-ask spread).