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IHSG Hari Ini Ditutup Turun 4,11 Persen ke Level 5.941

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:27 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 4,11 Persen ke Level 5.941
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 254,36 poin atau 4,11 persen ke level 5.941 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (3/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 75 saham menguat, 726 saham melemah dan 158 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp25,1 triliun dari 36 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 4,89 persen 588, indeks JII turun 6,09 persen 354, indeks IDX30 turun 4,50 persen ke 333 dan indeks MNC36 turun 4,36 persen ke 258.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi dan kesehatan, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) naik 34,68 persen ke Rp167, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 24,76 persen ke Rp655, dan saham PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE) naik 24,09 persen ke Rp1.365.

 

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