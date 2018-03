JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah pagi ini mendekati level Rp13.800 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 27 poin atau 0,19% menjadi Rp13.781 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.763-Rp13.791 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 25 poin atau 0,18% menjadi Rp13.773 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.758 per USD hingga Rp13.780 per USD.

Seperti diketahui, Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor terus mencerna keputusan Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya pada 2018.

Federal Reserve AS pada Rabu 21 Maret 2018 menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2018, dengan alasan menguatnya prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,2306 dari USD1,2329 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4109 dari USD1,4136 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7711 dari USD0,7760.

Dolar AS dibeli 105,63 yen Jepang, lebih rendah dari 106,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9506 franc Swiss dari 0,9504 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2915 dolar Kanada dari 1,2916 dolar Kanada.

(rzy)