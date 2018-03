JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Rupiah akhirnya mampu menguat ke level Rp13.600 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 42 poin atau 0,31% menjadi Rp13.696 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.695-Rp13.718 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 36 poin atau 0,26% menjadi Rp13.699 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.693 per USD hingga Rp13.735 per USD.

Kurs dolar AS diperdagangkan lebih rendah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin (Selasa pagi WIB). Dolar melemah karena minat investor terhadap mata uang safe-haven seperti greenback menurun di tengah berkurangnya ketegangan hubungan perdagangan AS-China.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,46% menjadi 89,027 di akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2456 dari USD1,2367 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4228 dari USD1,4145 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7734 dari USD0,7713.

Dolar AS dibeli 105,25 yen Jepang, lebih tinggi dari 104,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9448 franc Swiss dari 0,9467 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2867 dolar Kanada dari 1,2863 dolar Kanada.

