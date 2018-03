JAKARTA - Pemerintah menjamin stabilitas harga akan terkendali dan pasokan bahan pokok mencukupi untuk masyarakat, khususnya saat memasuki bulan Ramadan yang akan jatuh pada Mei 2018 mendatang.



Menteri Perdagangan Engagrtiasto Lukita melakukan Rapat Koordinasi Kesiapan Harga dan Stok atau Barang Kebutuhan Pokok dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan jaminan agar pasokan tercukupi dan harga stabil.



"Dengan demikian, maka menjelang bulan puasa dan Lebaran, harga terkendali. Saya mengajak semua pemangku kepentingan, yang selama 11 bulan sering mencari keuntungan maksimal, kali ini agar mengurangi, dengan menurunkan harga dan membuat ibu-ibu tersenyum bahagia memasuki bulan Ramadan," kata Enggartiasto, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Baca Juga : Kemendag Tetapkan Batas Atas-Bawah Harga Daging dan Telur Ayam



Beberapa komoditas yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan adalah beras, gula, minyak goreng, daging sapi atau kerbau, serta telur ayam dan daging ayam. Khusus untuk beras, pemerintah tidak akan segan untuk menggelontorkan stok Perum Bulog ketika harga mulai merangkak naik.



Enggartiasto menambahkan, harga beras Bulog akan tetap dijual dengan mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. Penetapan HET beras kualitas medium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram, dan Rp12.800 untuk jenis premium.

Baca Juga : Mendag Turunkan 200 Orang ke Pasar hingga H-1 Lebaran demi Jaga Harga



"Ini bukan Operasi Pasar, tapi pada dasarnya kita penetrasi untuk menyediakan stok kalau memang tidak ada barang. Seluruh pedagang di pasar tradisional wajib menjual beras Bulog sesuai HET," kata Enggartiasto.



Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, rata-rata nasional untuk beras kualitas medium pada Rabu sebesar Rp10.918 per kilogram. Sementara untuk gula sebesar Rp12.372 per kilogram.



Minyak goreng tercatat Rp11.416 per kilogram, daging sapi Rp117,690 per kilogram, daging ayam Rp31.486 per kilogram, dan telur ayam Rp23.199 per kilogram.

(feb)

(rhs)