JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) masih bertahan di level Rp14.100-an. Rupiah belum berhasil keluar dari tekanan dolar AS.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (27/6/2018) pukul 10.27 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 20 poin atau 0,14% ke level Rp14.179 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah berada di level Rp14.173 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.123 per USD hingga Rp14.180 per USD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelemahan rupiah harus dilihat dari benchmark terhadap negara lain maupun terhadap dolar AS sendiri.

"Karena ini setiap hari ada pemicunya, apakah hari ini Presiden Trump bilang ini, kemudian policy-nya terhadap RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Jadi ini akan terus dinamis yang akan harus kita terus respons, tidak harian tapi kita jaga dari sisi yang disebut jangka menengah panjang," kata Sri Mulyani usai dipanggil Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menkeu mengatakan bahwa selama tahun ini pelaksanaan APBN bisa berjalan secara baik dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap akan dijaga.

"Kita akan melihat banyak sekali segi itu, jadi kita tidak merespons setiap hari, namun kita melakukan apa yang disebut monitoring evaluasi dan reaksinya secara bersama-sama," katanya.

