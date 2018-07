JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya mampu menguat dan lepas dari level Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (4/7/2018) pukul 08.47 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 64 poin atau 0,44% ke level Rp14.333 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.327per USD-Rp14.370 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 57 poin atau 0,40% menjadi Rp14.318 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.305 per USD hingga Rp14.365 per USD.

Seperti yang diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (AS) turun tipis pada akhir perdagangan Selasa (3/7/2018) waktu setempat karena para investor menunggu risalah terbaru dari pertemuan Federal Reserve (The Fed) terakhir yang akan dirilis pekan ini.

Bank sentral AS akan menerbitkan risalah untuk pertemuan Juni pada Kamis (5/7/2018). Para investor akan melihat lebih cermat untuk mengkaji apakah The Fed berada di jalur untuk dua kenaikan suku bunga lagi sisa waktu tahun ini.

(dni)