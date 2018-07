JAKARTA - Pemerintah menyatakan siap mengantisipasi rencana Amerika Serikat (AS) mengevaluasi 124 produk asal Indonesia yang selama diberikan perlakuan khusus. Saat ini rencana evaluasi yang akan dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dinilai pemerintah, karena AS ingin memperbaiki neraca perdagangannya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana evaluasi produk yang dilakukan AS sebenarnya sama saja dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Di mana untuk memperbaiki neraca perdagangan, tentu harus mengurangi defisit.

"Tidak apa-apa, karena kita udah menang lawan AS, jadi mereka review kita," tuturnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Airlangga mengatakan, produk Indonesia yang banyak dikirim ke AS seperti frozen food, kertas dan sebagainya. Meski begitu, kata Airlangga, AS juga banyak kepentingan ekonomi di Indonesia. Tentu jika ada sesuatu yang terjadi pasti segera akan ditindaklanjuti.

"Ya tentu cari produk baru dan langkah berikutnya diantisipasi, kan banyak kepentingan ekonomi AS di Indonesia. Nah tentu kita bahas juga sifatnya detail," tuturnya.

(dni)