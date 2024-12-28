Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amerika Berpotensi Gagal Bayar Utang Januari 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |09:42 WIB
Amerika Berpotensi Gagal Bayar Utang Januari 2025
Amerika terancam gagal bayar utang (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Amerika berpotensi gagal bayar utang pada Januari 2025. Jika Amerika gagal bayar (default) utang, kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang berat.

1. Langkah Menteri Keuangan AS

Departemen Keuangan Amerika Serikat memperkirakan tidak perlu mengambil tindakan luar biasa pada 2 Januari untuk mencegah Amerika Serikat gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dalam suratnya kepada anggota parlemen.

2. Utang AS

Yellen menulis bahwa utang Amerika Serikat diperkirakan turun sekitar USD54 miliar pada 2 Januari.

"Karena jadwal pelunasan surat berharga yang tidak dapat dipasarkan yang dimiliki oleh dana amanah (trust fund) federal yang terkait dengan pembayaran Medicare," tulis Yellen dilansir dari VOA, Sabtu (28/12/2024).

