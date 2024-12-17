Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Segera Hapus Utang UMKM di Bank-Bank BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |21:07 WIB
Erick Thohir Segera Hapus Utang UMKM di Bank-Bank BUMN
Erick Thohir Segera Hapus Utang UMKM. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghapus utang kredit macet UMKM di Himbara. Hal ini ditegaskan usai dirinya bertemu Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Erick mengatakan, pertemuannya dengan Maman untuk menyelaraskan program, terutama mempercepat penghapusan piutang UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Kementerian BUMN pun berkomitmen mendukung program lintas kementerian, termasuk program yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM.

"Alhamdulillah, kami tadi baru sinkronisasi program. Tentu seperti yang teman-teman media sudah ketahui bahwa kita sebagai Kementerian BUMN adalah supporting dari banyak kementerian,” ujar Erick.

“Dan saya juga sudah sampaikan sejak awal bahwa kita sangat terbuka untuk mendukung program-program kementerian lain," paparnya.

Dia menekankan pentingnya mendorong program UMKM, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada beberapa program yang nanti Pak Menteri UMKM Maman Abdurrahman sampaikan, yang kita sudah punya komitmen sama-sama dan time table yang tadi sudah disepakati," beber dia.

Halaman:
1 2
