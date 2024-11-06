Prabowo Akan Temui Donald Trump di AS, Ini Bocoran Menteri Rosan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat. Bahkan, Prabowo akan menemui Presiden AS terpilih Donald Trump.

Dalam perhitungan cepat sementara, Trump diproyeksikan menang setelah mengantongi 267 suara elektoral, unggul atas Kamala Harris yang meraup 224 suara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani yang akan ikut mendampingi lawatan Presiden Prabowo ke AS mengungkapkan potensi pertemuan dengan Trump, sebagai kandidat kuat pemenang Pilpres AS.

“Kita sedang ini juga, kita kan sebagai tamu akan melihat semua kemungkinan yang baik kita akan lihat protokoler yang ada,” ujar Rosan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan jika Trump terpilih menjadi Presiden maka diharapkan akan meningkatkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia.

“Ya Pilpres AS kan most likely ya, malah kayaknya sudah pasti Presiden Trump (menang) ya. Semoga dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi.”