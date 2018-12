JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati masuk ke dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia 2018 versi Forbes.

Masuknya Sri Mulyani ini tentu menambah penghargaan yang telah direngkuh sebelumnya, seperti Menteri Keuangan Terbaik Dunia.

Dilansir dari laman Forbes, Jakarta, Rabu (5/12/2018), Sri mulyani menjadi wanita berpengaruh di dunia peringkat ke-78.

Meski jumlah wanita dalam politik dan kebijakan relatif kecil, namun mereka memiliki kekuatan yang cukup besar dan berpengaruh di dunia.

Sementara itu, dalam daftar The 22 Most Powerful Female Political and Policy Leaders 2018, Sri Mulyani menempati posisi ke-19.

Berikut daftar 10 besar wanita yang paling berpengaruh di dunia:

1. Angela Merkel

2. Theresa May

3. Christine Lagarde

4. Mary Barra

5. Abigail Johnson

6. Melinda Gates

7. Susan Wojcicki

8. Ana Patricia Botín

9. Marillyn Hewson

10. Ginni Rometty

