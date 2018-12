NEW YORK - Harga minyak dunia kembali naik di tengah ekspektasi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas produksi minyak.

Tercatat, minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari naik USD0,3 menjadi USD53,25 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari naik USD0,39 menjadi USD62,08 per barel di London ICE Futures Exchange.

Baca Juga: Trump-Xi Jinping Damai, Harga Minyak Melonjak Hampir 4%

Menurut Menteri Energi Saudi Khalid Al-Falih syarat-syarat kesepakatan pengurangan produksi global masih belum ditentukan.

"Karena OPEC masih perlu mencari tahu apa yang perlu dilakukan dan seberapa banyak produksi dipangkas," katanya seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Meskipun saat ini pasar kelebihan pasokan, Al-Falih menekankan semua anggota OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia perlu bekerja sama untuk kemungkinan pengurangan pasokan.

Baca Juga: Harga Minyak Merosot hingga 20%

Selain itu, Presiden Iran Hassan Rouhani membela pengiriman minyaknya melalui Teluk, mengacu pada sanksi Washington pada November terhadap ekspor minyak Iran, yang bertujuan untuk memeriksa program nuklir dan rudal Iran.

"Amerika harus tahu bahwa kami menjual minyak kami dan akan terus menjual minyak kami, dan mereka tidak dapat menghentikan ekspor minyak kami," kata Rouhani.

(dni)