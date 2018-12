JAKARTA - Beberapa hari ini, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan hingga di level Rp14.400-an per USD. Hal tersebut terjadi di tengah dolar AS berhati-hati dengan hasil keputusan Federal Reserve.

Menurut Ekonom UI Ari Kuncoro, tren penguatan ini bisa terjadi hingga awal tahun mendatang. Rupiah diproyeksikan tetap berada di bawah Rp15.000.

Baca Juga: Tahun Depan Rupiah Bakal Tembus Rp15.000/USD?

"Kemungkinan besar kalau arusnya masih seperti ini tidak akan bergeser, kisaran Rp14.300-Rp14.500-an," ujarnya kepada Okezone, Kamis (20/12/2018).

Penguatan ini juga harus didukung oleh upaya-upaya pemerintah seperti mengatur lalu lintas impor minyak agar neraca perdagangannya tidak terlalu besar. Cara lainnya dengan mengembangkan sektor pariwisata.

Baca Juga: Polemik Brexit Picu Pelemahan Rupiah

Pengembangan sektor pariwisata yang dimaksud Ari adalah melalui paket murah dan paket mahal yang ditawarkan ke turis. Adapun paket wisata tidak harus ke Bali, tetapi bisa juga ke daerah wisata lainnya seperti Jogja dan Semarang.

Sektor pariwisata juga dapat memperlama masa tinggal turis di Indonesia. Semakin lama, maka devisa yang masuk akan membuat GDP (gross domestic product) di pariwisata meningkat.

(fbn)