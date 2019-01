JAKARTA - Harga minyak melonjak pada pedagangan Jumat, 18 Januari 2019. Harga minyak naik karena turunnya jumlah rig AS mengurangi beberapa kekhawatiran kelebihan pasokan global.

Hitungan rig AS turun 25 rig dari minggu lalu ke 1.050, menurut data yang dirilis oleh perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes, dilansir dari Harian Neraca, Sabtu (19/1/2019).

Harga minyak naik sekitar 4% minggu ini, membukukan kenaikan minggu ketiga berturut-turut menyusul keruntuhan tiga bulan.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari menambahkan USD1,73 menjadi USD53,80 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret naik USD1,52 menjadi ditutup pada USD62,70 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)