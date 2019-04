JAKARTA - Harga minyak naik pada akhir perdagangan 1 April 2019, karena survei terbaru menunjukkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menurunkan produksi hariannya pada bulan Maret, mengurangi kekhawatiran tentang potensi kelebihan pasokan global.

Melansir Xinhua, Selasa (2/4/2019), Organisasi ini memproduksi 30,40 juta barel per hari (bph) bulan lalu, turun 280.000 barel per hari dari Februari, menurut survei Reuters yang dirilis pada hari Senin.

OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia, telah menandatangani kesepakatan pengurangan produksi dengan total 1,2 juta barel per hari pada Desember lalu. Perjanjian berlaku efektif pada 1 Januari dan akan berakhir pada Juni.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei naik USD1,45 menjadi mantap pada USD61,59 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD1,43 menjadi ditutup pada USD69,01 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)