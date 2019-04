JAKARTA - Potensi Indonesia sangat besar untuk mengoptimalkan digital system dalam mengembangan ekonomi dan keungan syariah. Pasalnya Indonesia mempresentasikan 12,7% global muslim.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo saat tampil sebagai pembicara pada Kuala Lumpur Islamic Finance Forum (KLIFF) 2019 dalam tema Global financial Movement in The Era of Smart Technology and Sustainibility and Its Impact on Islamic Finance di Kualalumpur, Malaysia, 9-10 April 2019.

KNKS memiliki 5 program kerja yang memanfaatkan system digital guna akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, antara lain Sharia Marketplace, Islamic Digital Payment System, Zakat Account, Zakat Sharing Platform, dan Islamic Microfinance Sharing Platform,” kata Ventje Rahardjo dalam siaran pers dikutip dari halaman Sindonews, Sabtu (13/4/2019).

