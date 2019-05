JAKARTA - Harga minyak ditutup bervariasi pada perdagangan 20 Mei 2019 karena investor mengikuti berita yang dapat berdampak pada keseimbangan minyak global.

Menurut Bloomberg, Arab Saudi dan negara pengekspor minyak utama lain mengisyaratkan pada akhir pekan kemarin bahwa mereka lebih suka memperpanjang perjanjian pemangkasan produksi saat ini hingga akhir tahun.

Sementara itu Menteri Perminyakan Sudan Selatan Yehezkiel Lol Gatkuoth, Senin, mengatakan bahwa Arab Saudi akan memberikan bantuan teknis kepada sektor minyak Sudan Selatan yang sedang mencari pemulihan setelah lebih dari lima tahun konflik.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD0,34 menjadi menetap pada angka pada USD63,1 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun USD0,24 menjadi ditutup pada USD71,97 per barel di London ICE Futures Exchange, demikian dilansir Antaranews, Selasa (21/5/2019).

