BEKASI - Grand Metropolitan Bekasi menggelar even Bekasi Toys Fair ke 5, yang menghadirkan dua tokoh karakter utama dari animasi terkenal Nickelodeon, Paw Patrol, yakni Chase dan Marshall. Even bertajuk "Bekasi Toys Fair with Paw Patrol" ini bekerjasama dengan MNC Licensing sebagai salah satu agensi lisensi brand-brand ternama dunia.

Nampak keseruan pada sesi meet and greet Chase dan Marshall, di mana banyak anak-anak yang mengantri untuk berfoto bareng dua tokoh anjing pahlawan yang mengenakan kostum polisi dan pemadam kebakaran itu.

"Kita melihat karakter Chase and Marshall di Paw Patrol itu lagi banyak digandrungi oleh anak-anak. Terutama yang di Bekasi, mereka sangat menggandrungi kedua tokoh ini," kata General Manager Grand Metropolitan, Augusman Turnip di lokasi, Sabtu (22/6/2019).

Selain meet and greet, pihak penyelenggara juga menyediakan berbagai kegiatan menarik lainnya, seperti kids voice performance, acrobat show dan kids fashion show. "Disamping itu kita juga ada penjualan merchandise Paw Patrol," ujar Augusman.

Menurutnya, even yang dimulai sejak 19 Juni-7 Juli 2019 ini sengaja dihadirkan pada saat liburan sekolah, untuk memberikan kegiatan yang menghibur sekaligus bermanfaat bagi anak-anak.

"Acara di sini banyak pilihannya. Ada permainan yang dapat merangsang sensor motorik anak-anak, lomba menggambar dan mewarnai yang merangsang kreativitas anak, dan acara hiburan lainnya. Dan trennya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ada kenaikan kalau lagi liburan, sekitar 5-10 persen," ungkapnya.

Augusman menegaskan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali berkolaborasi dengan MNC Licensing dan menggandeng karakter-karakter baru yang muncul dalam animasi Nickelodeon lainnya.

"Tentunya akan kita sesuaikan dengan tema yang akan kita pilih nantinya. Acara apa yang akan kita laksanakan, tentunya kita akan temui karakter yang ada di MNC lainnya," tutupnya.

Sementara itu, Head of Marketing MNC Licensing Iqbal Nurman, mengatakan even ini merupakan kali pertama yang menghadirkan tokoh Chase dan Marshall di Bekasi.

"Kita ingin lebih mengenalkan lagi karakter dan tokoh dari Paw Patrol, karena belum pernah ada di Bekasi. Jadi ini meet and greet Paw Patrol yang pertama kali di Bekasi dan ke 8 kali di Indonesia. Kebanyakan di Jakarta dan Surabaya," ujarnya.

Iqbal mengaku pengunjung anak-anak di Grand Metropolitan sangat antusias bertemu dengan karakter Chase dan Marshall yang menjadi tayangan setia Global TV. Terlebih anak-anak saat ini bisa dengan mudah mengakses film-film kartun kesayangan di aplikasi YouTube.

"Animo anak-anak sangat luar biasa mengenai karakter-karakter. Mereka tidak hanya tahu dari TV, tapi juga dari YouTube dan segala macam. Bisa dilihat juga tadi anak-anak begitu antusias ketemu karakter Chase dan Marshall," tuturnya.

Ke depannya, lanjut Iqbal, MNC Licensing berupaya memperluas cakupan area marketing promosi dan even, hingga ke kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di kota-kota besar lainnya selain Sura Lobaya, ada Medan, Bandung. Jadi seluruh Indonesia nanti bisa tercover," imbuhnya.

(rhs)