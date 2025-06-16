Gandeng MNC Leasing, Dirut Bank SBI Indonesia Bidik Pembiayaan di Sektor Pertambangan

JAKARTA – PT Bank SBI Indonesia menggandeng PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) dalam kerja sama pembiayaan bersama (joint financing) senilai Rp50 miliar. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis bank asal India tersebut dalam memperluas portofolio pembiayaannya, khususnya di sektor produktif.

Direktur Utama Bank SBI Indonesia, Akash Shambhu Damniwala menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi salah satu strategi bank untuk menjangkau sektor-sektor usaha yang selama ini belum terakses langsung, seperti pertambangan dan alat berat.

“Bank SBI Indonesia pada dasarnya adalah bank korporasi dan komersial. Kami sedang mencoba menambah porsi pembiayaan ke sektor UKM dalam skala kecil. Lewat kerja sama ini, MNC akan membantu kami menjangkau area yang sebelumnya belum kami cakup, seperti pembiayaan truk tambang atau alat berat lainnya,” ujar Akash saat ditemui di iNews Tower Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dia menambahkan, keahlian dan pengalaman MNC Leasing dalam sektor pembiayaan alat berat akan menjadi nilai tambah tersendiri. Bank SBI Indonesia akan memanfaatkan kompetensi tersebut untuk menambah nasabah baru dan memperluas portofolio pembiayaan dalam denominasi rupiah.

Lebih lanjut, Akash menegaskan pentingnya aspek keberlanjutan dalam setiap bentuk kerja sama.