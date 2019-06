NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street dibuka naik tipis karena pelaku pasar menantikan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada pekan ini.

Mengutip CNBC, Senin (24/6/2019), indeks Dow Jones Industrial Average naik 32 poin dengan saham United Technologies memimpin penguatan. Indeks S&P 500 naik 0,1% didukung penguatan sektor utilitas dan konsumer. Sementara itu, indeks Nasdaq Composite diperdagangkan naik 0,2%.

United Technologies, naik 1% setelah seorang analis di Cowen menaikkan status saham itu setelah mencatatkan kinerja yang cukup baik. Saham Deere, sementara itu, naik 0,7% setelah rating dinaiikan dari netral ke beli.

Trump dan Xi diperkirakan akan membahas perang dagang yang sedang berlangsung antara AS dan China di KTT, yang akan dimulai Jumat. Investor berharap kedua pemimpin akan lebih dekat dengan kesepakatan yang akan mengakhiri konflik.

China dan AS telah menerapkan tarif barang-barang mereka yang bernilai miliaran dolar selama setahun terakhir. Bulan lalu, kedua negara menaikkan tarif yang menargetkan beberapa barang.

Optimisme perdagangan, ditambah dengan meningkatnya kemungkinan kebijakan moneter yang lebih baik dari Federal Reserve, memicu reli besar-besaran bulan ini. Seluruh indeks masing-masing naik lebih dari 7% pada bulan Juni.

Keuntungan itu menghapus aksi jual besar-besaran pada bulan Mei, yang didorong oleh sikap China dan AS yang saling berbalasan dalam kebijakan dagang. (iNews.id)

