NEW YORK - Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena para pelaku pasar memperkirakan Federal Reserve akan menurunkan suku bunga acuannya pada akhir pertemuan kebijakan dua hari Rabu 31 Juli 2019 waktu setempat.

Patokan AS, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, naik USD0,67 menjadi menetap pada USD56,87 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September, naik USD0,25 menjadi ditutup pada USD63,71 per barel di London ICE Futures Exchange. Demikian dikutip dari Antaranews, Selasa (30/7/2019).

Bank sentral AS akan memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Selasa waktu setempat, dan akan mengumumkan keputusannya apakah akan menyesuaikan suku bunga pada Rabu (31/7/2019) sore.

Para investor telah memberikan harga tinggi pada pergerakan penurunan suku bunga Federal Reserve segera.

"The Fed kemungkinan besar akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Kami memperkirakan panduan dovish, membuka jalan untuk setidaknya satu pemotongan lagi akhir tahun ini," Chris Low, kepala ekonom di FTN Financial, mengatakan dalam sebuah catatan pada Senin (29/7/2019).

Harga minyak mentah juga mendapat dukungan dari ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang dapat mengganggu aliran minyak. Iran baru-baru ini menangkap kapal tanker minyak Inggris, Stena Impero, di Selat Hormuz, setelah pemerintah Inggris menahan kapal tanker minyak Iran awal bulan ini di Selat Gibraltar dengan tuduhan bahwa "itu melanggar sanksi Uni Eropa atas Suriah." Insiden itu meningkatkan ketegangan antara Iran dan Barat, meningkatkan potensi gangguan terhadap aliran minyak mentah melalui Selat Hormuz, catat para pakar.