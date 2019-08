CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh lebih jauh pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena pasar ekuitas kembali naik dan dolar AS menguat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun USD12,20 menjadi ditutup pada USD1.536,90 per ounce.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik lebih dari 300 poin pada perdagangan Kamis (29/8/2019). Indeks S&P 500 dan Nasdaq juga mengikuti kenaikan tajam Dow.

Ketika pasar saham mengalami reli tajam, investor biasanya terpikat pada aset-aset berisiko dan menjauh dari aset-aset safe-haven seperti emas.

Tekanan tambahan datang dari dolar AS yang lebih kuat. Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,29% menjadi 98,50 sebelum penyelesaian perdagangan emas.

Ketika dolar AS menguat, emas yang dihargakan dalam dolar AS biasanya jatuh karena menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lainnya. Demikian dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Sehari sebelumnya, emas berjangka juga merosot USD2,7 atau 0,17% menjadi ditutup pada USD1.549,10 per ounce, setelah pasar ekuitas AS berbalik naik atau rebound dan dolar AS menguat.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 13,3 sen AS atau 0,72% menjadi ditutup pada USD18,323 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD11,10 atau 1,22% menjadi menetap pada USD920,00 per ounce.