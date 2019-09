JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis pada perdagangan sore ini. Rupiah mulai bergerak ke level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (5/9/2019) pukul 17.46 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 4,5 poin atau 0,03% ke Rp14.155 per USD. Sore ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.142-Rp14.165 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar AS jatuh terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), sementara pound Inggris terangkat oleh rancangan undang-undang untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan pada akhir Oktober, meredakan kekhawatiran pasar atas keadaan ekonomi Inggris di masa depan.

Dewan Perwakilan Inggris mengesahkan RUU tersebut dalam pembacaan akhir dengan 327 suara berbanding 299, yang berarti pemerintah harus memperpanjang batas waktu Brexit melebihi 31 Oktober, jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan Uni Eropa saat itu.

Dolar AS juga tertekan oleh kekhawatiran kinerja ekonomi, setelah ukuran manufaktur AS dari lembaga riset swasta Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan sektor ini mengalami kontraksi pada Agustus.

