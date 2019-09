NEW YORK - Harga minyak naik sekitar 2% pada perdagangan Senin waktu setempat. Setelah Menteri Energi Baru Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengkonfirmasi bahwa dia akan tetap dengan kebijakan negaranya untuk membatasi produksi minyak mentah untuk mendukung harga.

Pangeran Abdulaziz atau Putra Raja Saudi Salman dan anggota lama delegasi Saudi untuk Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menggantikan Khalid al-Falih pada hari Minggu.

"Pengumuman akhir pekan tentang perubahan kepemimpinan dalam Kementerian Perminyakan Saudi disertai dengan saran kuat bahwa pembatasan produksi akan terus berlanjut sampai pasar mencapai keseimbangan yang lebih baik," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch, dikutip dari Reuters, Selasa (10/9/2019).

Minyak mentah berjangka Brent naik USD1,05, atau 1,7%, menjadi menetap di USD62,59 per barel, sementara berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD1,33, atau 2,4%, menjadi USD57,85 per barel.

Pangeran Abdulaziz mengatakan pilar kebijakan Arab Saudi tidak akan berubah dan kesepakatan global untuk memotong produksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari akan bertahan. Dia menambahkan bahwa apa yang disebut aliansi OPEC dan negara-negara non-anggota termasuk Rusia akan bertahan untuk jangka panjang.

Produksi minyak OPEC pada Agustus naik untuk bulan pertama tahun ini karena pasokan yang lebih tinggi dari Irak dan Nigeria melebihi pengekangan oleh Arab Saudi dan kerugian yang disebabkan oleh sanksi AS terhadap Iran.

