New York - Wall Street dibuka menguat tipis jelang akhir pekan ini. Bursa saham AS sedikit bisa bernapas lega akan adanya pertemuan AS dan China.

Melansir Reuters, New York, Jumat (20/9/2019), Dow Jones Industrial Average naik 7,39 poin atau 0,03% menjadi 27.102,18. S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 1,63 poin atau 0,05% ke 3.008,42.

Sementara itu, Nasdaq Composite naik 2,00 poin, atau 0,02%, menjadi 8.184,88 pada bel pembukaan.

Wall Street mendapatkan sentimen positif dari penurunan suku bunga oleh bank sentral China dan tanda-tanda kerjasama perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia, yakni China dan AS mereda. Hal ini membuat kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan global berkurang.

Negosiasi AS dan China yang akan diperpanjang hingga hari Jumat, bertujuan untuk meletakkan dasar bagi pembicaraan tingkat tinggi pada awal Oktober yang akan menentukan apakah kedua negara sedang berupaya menuju solusi atau menuju tarif baru dan lebih tinggi pada barang masing-masing.

"Ada sedikit kesejukan di udara," ujar penasihat Gedung Putih Larry Kudlow ketika para negosiator bertemu pada Kamis pagi.

Perang perdagangan, yang telah berlangsung selama 14 bulan, telah mengguncang pasar keuangan karena para pembuat kebijakan dan investor khawatir tentang kejatuhan ekonomi global.

