JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat. Rupiah sore ini kembali ke level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Rabu(2/10/2019) pukul 16.50 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 19 poin atau 0,13% ke level Rp14.196 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.187-Rp14.212 per USD.

YahooFinance mencatat Rupiah menguat 15 poin atau 0,11% bergerak ke level Rp14.190 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.180-Rp14.210 per USD pada hari ini.

Penguatan Rupiah sebagai imbas dari kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang jatuh pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini imbas dari kelesuan industri manufaktur dala 10 tahun terakhir.

Institute for Supply Management (ISM) mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi di sektor manufaktur AS mengalami kontraksi pada September. Indeks Manajer Pembelian manufaktur AS sebesar 47,8% atau turun 1,3 poin dari persentase Agustus 49,1%.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, datar di 99,037.

