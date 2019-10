JAKARTA - Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Kerja II pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah berlangsung sekira 2 hari. Adapun tokoh-tokoh yang dipanggil ada yang berwajah baru maupun lama.

Dari wajah-wajah lama, menteri-menteri ekonomi seperti Sri Mulyani, Bambang Brodjonegoro, Budi Karya Sumadi dan beberapa lainnya telah dipanggil. Namun, ada yang ketinggalan, yaitu Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja I ini hingga saat ini belum juga berada di Komplek Istana Kepresidenan. Hal ini membuat netizen pun kehilangan harapan untuk si Ratu Laut ini.

Terlihat dari trending topic di Twitter, Jakarta, Selasa (22/10/2019), pada pukul 21.56 WIB #WeWantSUSI pun trending dengan jumlah 25,2 ribu cuitan yang menggunakan tagar tersebut.

Dari tagar tersebut, banyak yang menanyakan dimanakah Susi Pudjiastuti berada? Berikut cuitan para netizen.

"Hallo Mr.@jokowi, even your rival supporters agree, that she is still the best #WeWantSUSI," kutip @Ba*to**m*Z.

"#WeWantSUSI because we need HUMAN with ACHIEVEMENTS, not STUPID IMAGING!," kutip @a*f*t*h.

Bahkan masih ada yang berharap Susi Pudjiastuti hadir besok pagi saat pengumuman oleh Joko Widodo. "Would love to see Mr President bring back Ibu Susi to the cabinet tomorrow morning! #WeWantSUSI" kutip @kam*ik*.

