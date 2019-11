JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tetap melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Namun Rupiah tercatat masih berada di level Rp14.000-an per USD. Rupiah turun 9 poin atau 0,06% ke Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Kamis (14/11/2019) pukul 17.10 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 9 poin atau 0,06% ke level Rp14.087 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.082-Rp14.104 per USD.

Baca juga: Rupiah Rp14.078/USD, Belum Mampu Keluar dari Tekanan

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.087 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.035-Rp14.101 per USD pada hari ini.

Rupiah melemah meski indeks dolar AS tertekan. Dolar jatuh terhadap yen Jepang dan franc Swiss dikarenakan masuk ke investasi safe-haven. Kejatuhan tersebut dikarenakan pembicaraan perdagangan antara AS dan China telah mencapai hambatan atas pembelian pertanian.

Negosiasi tersebut terhenti ketika China menyatakan tidak menginginkan kesepakatan yang sepihak terhadap Amerika Serikat seperti dikutip wall street journal. Investor meninggalkan aset-aset berisiko. Hal ini mendorong aset safe-haven seperti yen Jepang dan Swiss franc meningkat.

Kedua mata uang berada pada level tertinggi dalam sekitar satu minggu terhadap dolar, dengan yen naik 0,21% pada 108,76 dan franc naik 0,38% menjadi 0,989.

(kmj)