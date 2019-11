JAKARTA – Rupiah pagi ini dibuka landai cenderung melemah. Rupiah saat ini mendekati Rp14.100 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Senin (25/11/2019) pukul 9.31 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 1,5 poin atau 0,01% ke level Rp14.093 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.092-Rp14.094 per USD.

Adapun, YahooFinance mencatat Rupiah bergerak stagnan di level Rp14.080 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.079-Rp14.094 per USD pada pagi hari ini.

Untuk diketahui, Rupiah dari akhir pekan lalu bergerak minim. Pada perdagangan Jumat 22 November 2019 menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 3,5 poin atau 0,02% ke level Rp14.095 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.095-Rp14.100 per USD.

Sementara itu, indeks dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang pada akhir perdagangan 22 November 2019. Dolar AS terangkat setelah data menunjukkan aktivitas pabrik dan layanan AS membaik sebagai tanda ketahanan berkelanjutan ekonomi AS.

Data ekonomi AS sektor manufaktur naik menjadi 52,2 pada November naik dari posisi 51,3 pada Oktober, sementara PMI layanan awalnya meningkat menjadi 51,6 bulan ini dari 50,6 bulan lalu.

