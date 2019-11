NEW YORK - Harga minyak melemah pada perdagangan Rabu (27/11/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan persediaan minyak mentah AS tumbuh secara tak terduga.

Melansir Reuters, New York, Kamis (28/11/2019), minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 21 sen pada USD64,06 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 30 sen ke USD58,11 per barel.

Volume perdagangan WTI lebih rendah menjelang liburan Thanksgiving AS, dengan banyak kontrak bulan depan turun sekira 5% dibandingkan dengan sesi sebelumnya.

Stok minyak mentah AS membengkak 1,6 juta barel pekan lalu karena produksi mencapai rekor tertinggi pada 12,9 juta barel per hari dan kilang berjalan melambat. Analis dalam jajak pendapat memperkirakan penurunan 418.000 barel.

"Perkiraan EIA tentang peningkatan lebih lanjut dalam produksi minyak mentah ke rekor kecepatan 12,9 (juta barel per hari) tampaknya memberikan katalis yang signifikan di balik penjualan hari ini," Jim Ritterbusch, presiden perusahaan penasihat perdagangan Ritterbusch and Associates.

Harga minyak sedikit mengurangi kerugian setelah sebuah laporan yang menunjukkan para pengebor minyak AS mengurangi jumlah rig pengeboran untuk rekor 12 bulan berturut-turut.

