NEW YORK - Harga minyak pada perdagangan Jumat turun, di mana minyak mentah AS anjlok lebih dari 4%. Hal ini karena ketegangan perdagangan baru antara AS dengan China dan rekor tertinggi untuk produksi minyak mentah AS.

Turunnya harga minyak diharapkan tidak semakin dalam, di mana dalam pertemuan negara pengekspor minyak, OPEC diharapkan perpanjangan waktu membatasi produksi minyak hingga lebih dari Maret.

Minyak mentah berjangka Brent turun USD1,44 menjadi USD62,43 per barel. Namun, kontrak membukukan kenaikan bulanan terbesar sejak April dengan kenaikan sekitar 6%. Demikian dikutip dari Reuters, Sabtu (30/11/2019).

Kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) ditutup turun USD2,94 menjadi USD55,17 turun 4,1% dalam seminggu, setelah tiga hari kenaikan harga berturut-turut. Secara bulanan, WTI melompat sekitar 2,3%, tertinggi sejak Juni.

Melemahnya harga minyak juga disebabkan volume perdagangan yang rendah akibat banyak pedagang libur di tengah perayaan Hari Thanksgiving AS.

Sebenarnya ekspektasi tinggi datang dari sikap Amerika Serikat dan China yang akan mencapai kesepakatan perdagangan pada akhir tahun ini. Di manaa hal itu dapat mengangkat keraguan atas permintaan minyak mentah di masa depan.

Hanya saja hal itu mulai terlihat kurang mungkin terjadi setelah China memperingatkan Amerika Serikat bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas dalam menanggapi undang-undang AS yang mendukung pemrotes anti-pemerintah Hong Kong.p

