JAKARTA - Menjelang penutupan tahun 2019, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat. Sejak awal Desember hingga akan berganti tahun, nilai tukar Rupiah bergerak di kisaran Rp13.900 per USD hingga Rp14.000 per USD.

Sementara jika secara keseluruhan tahun, nilai tukar Rupiah pada akhir tahun ini jauh lebih baik. Sebab sejak awal tahun 2019, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat stabil meski dalam bayang-bayang Rp14.000 per USD.

Berikut Okezone merangkum pergerakan Rupiah sepanjang tahun 2019 ini, Jakarta, Senin (31/12/2019).

1. Januari Rupiah Bikin Keok Dolar AS

Mengawali tahun 2019, nilai tukar Rupiah sebenarnya dibuka menguat 1% di angka Rp14.270 per USD. Kemudian, nilai tukar rupiah terus menguat-menguat hingga di akhir Januari menyentuh angka Rp13.972 per USD.

Menguatnya rupiah sempat menimbulkan optimisme ketika menjalani tahun 2019 ini. Sebab, disepanjang tahun 2018, anda-tanda pelemahan ekonomi global terus menekan Indonesia

2. Februari Rupiah Mulai Melemah Tipis

Masuk ke bulan Februari, nilai tukar rupiah mulai goyang. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tukar rupiah yang dibuka di awal bulan ini dengan nominal Rp13.980 per USD.

Kemudian di pertengahan Februari sebenarnya Rupiah masih bergerak stabil dan masih bisa bertahan di angka sekitar Rp13.900 per USD. Dan akhirnya pelemahan nilai tukar Rupiah ini tidak bisa ditahan dan berada diangka Rp14.055 per USD pada akhir Februari.

3. Maret, Rupiah Terus Tertekan Dolar AS Memasuki Maret, nilai tukar Rupiah mulai tertekan oleh dolar AS. Pada awal pembukaan saja, nilai tukar rupiah sudah menyentuh angka Rp14.150 per USD. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berlanjut pada pertengahan Maret. Lalu memasuki akhir bulan, nilai tukar rupiah terus merosot dan ditutup pada angka Rp14.238 per USD. 4. April, Rupiah Naik Turun Berbeda pada bulan lalu, nilai tukar Rupiah pada bulan ini justru menglamai naik turun. Sempat dibuka pada awal bulan berada diangka Rp14.130 per USD kemudian ditutup di akhir tahun di angka Rp14.256 per USD. 5. Rupiah Mei Mulai Melawan Dolar AS Nilai tukar Rupiah di Mei ini mulai mencoba bangkit dari keterpurukan. Sempat dibuka Rp14.251 per USD di awal bulan, Rupiah mulai mendekati Rp14.000 di akhir bulan. 6. Rupiah Juni, Gagal Menguat dan Justru Melemah Nilai tukar Rupiah pada bulan ini justru kembali tertekan oleh dolar AS. Pada awal bulan, nilai tukar Rupiah berada level Rp14.255 per USD dan mengakhiri bulan di level Rp14.143 per USD 7. Pergerakan Rupiah di Juli Menguat Tipis Pada bulan ini, nilai tukar Rupiah mengalami penguatan tipis. Pada awal bulan, Rupiah berada di level Rp14.120 per USD dan diakhir bulan berada di level Rp14.024 per USD 8. Rupiah di Agustus Kembali Turun Tipis Pada bulan ini, nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan tipis. Pada awal bulan, Rupiah berada di level Rp14.202 per USD dan diakhir bulan berada di level Rp14.197 per USD 9. Rupiah September Cenderung Melemah Nilai tukar rupiah di bulan ini memang bergerak stabil hanya saja belum menujukan tanda-tanda penguatan. Pada awal bulan, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.221 per USD dan pada akhir bulannya berada diangka Rp14.175 per USD. 10. Bulan Oktober, Rupiah Galau Tapi Menguat Pada bulan ini sebenarnya nilai tukar Rupiah cenderung mengalami penguatan. Pada awal bulan, nilai tukar rupiah berada di angka Rp14.152 per USD dan diakhir bulannya berada di Rp14.042 per USD.Namun pada bulan ini, nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan hingga 11. Rupiah Mulai Menuju Rp14.000 per USD Nilai tukar Rupiah pada bulan November mulai mencoba terus menekan Dolar Amerika Serikat. Pada awal bulan, Rupiah bergerak diangka Rp14.022 per USD dan diakhir Rupiah di Rp14.095 per USD. 12. Tutup Tahun, Rupiah Menguat ke Rp13.800 per USD Menjelang pergantian tahun, nilai tukar Rupiah mulai mencoba meninggalkan bayang-bayang angka Rp14.000 per USD. Pada awal bulan, nilai tukar rupiah bergerak diangka Rp14.068 per USD dan pada akhir bulan ditutup dengan Rp13.865 per USD. Ini merupakan rekor sepanjang tahun ini. Sebab, selama tahun ini nilai tertinggi Rupiah berada diangka Rp13.972 per USD