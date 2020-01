JAKARTA - Pemerintah tengah menjajaki kerjasama baru dengan Hongaria. Salah satu yang akan digarap pada tahun ini adalah proyek pembayaran jalan tol tanpa bayar.

Pemerintah sendiri ingin menerapkan sistem multi lane free flow (MLFF) di jalan bebas hambatan alias jalan tol. Dengan sistem MLFF pengguna tol tak perlu lagi untuk berhenti di gerbang tol untuk menempelkan uang elektroniknya di mesin pembaca kartu.

”December 2019 we have completed 36 projects mengenai masalah water di 12 provinsi dan kita ada keinginan untuk memperluas project tersebut, detailnya akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip dari halaman Setkab, Jumat (24/1/2020).

Proyek lain yang akan dilakukan bersama adalah membangun rumah sakit khusus kanker. Nantinya, untuk detail kerjasamanya akan dilakukan pada masing-masing Kementerian.

”Hal yang ketiga adalah pihak Hongaria menawarkan untuk kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus pada terapi untuk kanker, untuk onkologi dan juga pengembangan military hospital. Sekali lagi, detailnya akan dibicarakan lebih lanjut,”jelasnya.

Untuk investasi Indonesia ke Hongaria, yakni adanya outbond investment, Telkom Indonesia, yang berinvestasi di Cellum, Hongaria.

"Dan Presiden mengharapkan agar kerja samanya tidak hanya terbatas pada investasi tetapi kerja sama-kerja sama konkret lainnya,” kata Menlu Retno.

Selain itu, ada beberapa kerjasama lainnya yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, pertemuan dan kerjasama ini sangat penting bagi kedua negara, khususnya Indonesia yang saat ini tengah fokus membangun infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM)

"Dan Perdana Menteri Hongaria mengundang Presiden untuk berkunjung tahun ini kita, we celebrate sixty-five (65) anniversary of our diplomatic relation dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konkret,” kata Retno

Sebagai informasi, kerjasama antara Indonesia dan Hongaria sendiri sudah berlangsung sejak tahun lalu, Di mana Indonesia dan Hongaria telah menyelesaikan 36 proyek air bersih.