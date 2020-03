JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Tbk menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan DevOpsDay Jakarta 2020. Event ini digelar pada 5,9,10,11 dan 12 Maret di BRI Corporate University, Jakarta.

DevOpsDay Jakarta merupakan event berskala internasional berupa seminar terkait pengembangan software dan infrastruktur IT, dimana perhelatan di tahun ini merupakan ketiga kalinya setelah di tahun 2018 dihadiri oleh 270 peserta dan 2019 dihadiri lebih dari 520 orang.

Hadir dalam puncak acara tersebut Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra Utoyo dan Direktur Human Capital BRI Herdy Rosadi Harman.

Corporate Secretary BRI Amam Sukriyanto menjelaskan, dukungan BRI terhadap acara tersebut merupakan komitmen perseroan terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

“BRI juga memanfaatkan event tersebut untuk mendeteksi talenta berbakat di bidang IT sebagai salah satu upaya mewujudkan visi The Most Valuable Bank in South East Asia dan Home to The Best Talent di tahun 2022,” imbuhnya.

Dengan visi menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia, tentu BRI membutuhkan sumber daya manusia dengan talenta terbaik dan berkualitas. Hingga akhir Desember 2019 tercatat pekerja BRI berjumlah sebanyak 125.602 orang.

Dalam DevOpsDay Jakarta 2020 juga digelar Secure Code Warrior Competition yang berhadiah puluhan juta Rupiah. Puncak acaranya juga disiarkan secara live conference dari BRI Corporate University, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Bina Nusantara (Binus) sebagai program IT branding BRI yang mulai menyasar ke segmen millenial.

“BRI mendukung perkembangan start up di Indonesia dalam kaitannya menyediakan solusi permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Amam. (cm)

(fmi)