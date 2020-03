JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali turun dalam pada perdagangan hari ini. Tercatat harga emas Antam turun Rp3.000 dan mengalami penurunan lima hari berturut-turut sejak Selasa 10 Maret 2020.

Penurunan harga emas Antam mengikuti pergerakan emas dunia yang anjlok karena investor berburu uang tunai.

Melansir logammulia, Jakarta, Sabtu (14/3/2020), harga emas Antam turun Rp3.000 menjadi Rp809.000 per gram. Sebelumnya, harga emas dibanderol menjadi Rp812.000 per gram. Sementara untuk harga buyback juga turun Rp4.000 menjadi Rp730.000 per gram

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp429.000

- 1 gram: Rp809.000

- 2 gram: Rp1.567.000

- 3 gram: Rp2.329.000

Baca Juga: Investor Buru Uang Tunai, Harga Emas Dunia Anjlok

- 5 gram: Rp3.865.000

- 10 gram: Rp7.665.000

- 25 gram: Rp19.055.000

- 50 gram: Rp38.035.000

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp19.000

- 100 gram: Rp76.000.000

- 250 gram: Rp189.750.000

- 500 gram: Rp379.300.000

- 1.000 gram: Rp758.600.000.

(dni)