Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,5 Juta per Gram, Buyback Naik Rp3.000

Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,5 Juta per Gram, Buyback Naik Rp3.000 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) stagnan alias tidak berubah pada hari ini. Harga emas Antam tetap dijual Rp2.501.000 per gram.

Namun, untuk harga jual kembali atau buyback emas Antam naik Rp3.000 menjadi Rp2.114.000 dari harga sebelumnya Rp2.111.000 per gram. Demikian dilansir dari informasi situs resmi Logam Mulia, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif PPh yang berlaku sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Daftar Terbaru Harga Emas Antam

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.300.500

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.501.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.942.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.388.000

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.280.000

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp24.505.000

‎- Harga emas 25 gram: Rp61.137.000

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp122.195.000

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp244.312.000

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp610.515.000

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.220.820.000

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.441.600.000

(Dani Jumadil Akhir)

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